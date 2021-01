Aurora Ramazzotti, il rapporto turbolento con Michelle Hunziker: «Mia madre? Severa e oppressiva…» (Di giovedì 28 gennaio 2021) . La figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti si è raccontata a cuore aperto in una serie di stories su Instagram, parlando anche della sua adolescenza e del legame con Michelle. E quando un fan le chiede se il suo rapporto con la madre fosse stato turbolento, lei risponde così: «Vero. Lei era giustamente molto Severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole». Insomma, da ragazzina, per Aurora, Michelle sarebbe stata Severa e oppressiva. Ma adesso il suo giudizio sull’educazione impartitale dalla madre sarebbe cambiato. «Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io , probabilmente la bastonerei». Non è la prima volta, che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 gennaio 2021) . La figlia della conduttrice svizzera e di Erossi è raccontata a cuore aperto in una serie di stories su Instagram, parlando anche della sua adolescenza e del legame con. E quando un fan le chiede se il suocon lafosse stato, lei risponde così: «Vero. Lei era giustamente moltoe io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole». Insomma, da ragazzina, persarebbe statae oppressiva. Ma adesso il suo giudizio sull’educazione impartitale dallasarebbe cambiato. «Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io , probabilmente la bastonerei». Non è la prima volta, che ...

