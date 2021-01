Asia Argento dalla madre ha avuto calci anche in pancia, pugni, schiaffi e strangolamenti (Foto) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Asia Argento continua a rispondere alle domande su sua madre ma a Oggi è un altro giorno cerca di parlare anche di altro e ci riesce (Foto). E’ infatti Serena Bortone che racconta degli schiaffi, dei calci anche in pancia, dei pugni e degli strangolamenti che Asia Argento riceveva da sua madre. E’ l’attrice che la ferma e chiede alla conduttrice di non anticipare troppo del suo libro perché altrimenti poi la gente non lo legge. La Argento aveva parlato di violenze ma è difficile immaginare una mamma che prende a calci in pancia sua figlia, che tenta di strangolarla. A lei quasi dispiace dire queste ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021)continua a rispondere alle domande su suama a Oggi è un altro giorno cerca di parlaredi altro e ci riesce (). E’ infatti Serena Bortone che racconta degli, deiin, deie deglichericeveva da sua. E’ l’attrice che la ferma e chiede alla conduttrice di non anticipare troppo del suo libro perché altrimenti poi la gente non lo legge. Laaveva parlato di violenze ma è difficile immaginare una mamma che prende ainsua figlia, che tenta di strangolarla. A lei quasi dispiace dire queste ...

Spinning2020 : @ryudos @anari56 @Emanuelamodene1 Stesso paragone già fatto giorni scorsi... ma è solo fiato sprecato. Qui non si t… - Luna60Angela : #oggièunaltrogiorno Grazie @serenabortone per questa bella intervista ad Asia Argento - reese_86 : Il match in corso tra Serena Bortone e Asia Argento sta dando un sacco di spunti per la parodia di @quelliche_rai2 - GCapone_ : Imbarazzante questo colloquio tra Asia Argento e la sua amica... @serenabortone resisti! #OggiÈUnAltroGiorno #tvtalk - Preci14971514 : Forse un po' romanzati, ma comprensibili alcuni atteggiamenti di Asia Argento. Solo chi ha avuto problemi familiari… -