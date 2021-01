Ascolti tv, dati Auditel 27 gennaio: La Caserma debutta sfiorando il 10% di share (Di giovedì 28 gennaio 2021) La partita di Coppa Italia Juventus-Spal su Rai1 si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di mercoledì 27 gennaio con 4.513.000 telespettatori (share 16.8%). Ascolti tv prime time ‘Made in Italy’ su Canale 5 è stato visto da 2.685.000 (share 11.2%) e ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 è stato seguito da 2.433.000 (share 10.8%). Sempre in prima serata su Rai2 il debutto de ‘La Caserma‘ ha ottenuto 2.268.000 (share 9.9%), su Italia 1 il film cult ‘Mission: Impossible – Rogue Nation’ ha avuto 1.619.000 (share 7%), su La 7 ‘TgLa7 Speciale’ ha registrato 868.000 (share 3.4%) e su Retequattro ‘Stasera Italia Speciale’ ha raccolto 779.000 (share 3.4%). Ascolti tv access prime time Nell’access ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 28 gennaio 2021) La partita di Coppa Italia Juventus-Spal su Rai1 si aggiudica la gara deglinel prime time di mercoledì 27con 4.513.000 telespettatori (16.8%).tv prime time ‘Made in Italy’ su Canale 5 è stato visto da 2.685.000 (11.2%) e ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 è stato seguito da 2.433.000 (10.8%). Sempre in prima serata su Rai2 il debutto de ‘La‘ ha ottenuto 2.268.000 (9.9%), su Italia 1 il film cult ‘Mission: Impossible – Rogue Nation’ ha avuto 1.619.000 (7%), su La 7 ‘TgLa7 Speciale’ ha registrato 868.000 (3.4%) e su Retequattro ‘Stasera Italia Speciale’ ha raccolto 779.000 (3.4%).tv access prime time Nell’access ...

