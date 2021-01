Via restrizioni Covid a Mosca, le autorità: «Metà dei cittadini è immune» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da oggi bar, ristoranti e discoteche potranno riaprire di nuovo la sera. Resta solo l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici Leggi su corriere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da oggi bar, ristoranti e discoteche potranno riaprire di nuovo la sera. Resta solo l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi. A Mosca via le restrizioni: torna tutto come pr… - Aleohoh69 : RT @mariana80024548: OLANDA A FERRO E FUOCO ? RIVOLTE PER LE RESTRIZIONI ANTI-COVID: CAOS E S... - BenattiLodovico : OLANDA A FERRO E FUOCO ? RIVOLTE PER LE RESTRIZIONI ANTI-COVID: CAOS E S... - cmbg66 : OLANDA A FERRO E FUOCO ? RIVOLTE PER LE RESTRIZIONI ANTI-COVID: CAOS E S... - IlComplotto : OLANDA A FERRO E FUOCO ? RIVOLTE PER LE RESTRIZIONI ANTI-COVID: CAOS E S... -

Ultime Notizie dalla rete : Via restrizioni Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi Il Fatto Quotidiano Covid, Mosca annulla le restrizioni. La capitale russa torna alla normalità

Restano Mascherine e distanziamento sociale, solo musei, cinema e teatri lavorano al 50% della capienza. Il sindaco Serghei Sobyanin: "La situazione continua a migliorare" ...

Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi. A Mosca via le restrizioni: torna tutto come prima del Covid

Belgio – Da oggi scatta il bando ai viaggi non essenziali all’estero, vietati fino al 1 marzo. Si potrà entrare o uscire dal Paese, via terra o con aerei, solo per una ragione di necessità o urgenza, ...

Restano Mascherine e distanziamento sociale, solo musei, cinema e teatri lavorano al 50% della capienza. Il sindaco Serghei Sobyanin: "La situazione continua a migliorare" ...Belgio – Da oggi scatta il bando ai viaggi non essenziali all’estero, vietati fino al 1 marzo. Si potrà entrare o uscire dal Paese, via terra o con aerei, solo per una ragione di necessità o urgenza, ...