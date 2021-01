Vaccini: attivare una class action per concorrenza sleale, la sanzione è pari al profitto delle Big Pharma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La questione Vaccini ormai è aperta. Dove sta l’inghippo? È l’Europa, e quindi l’Italia, a non aver saputo tutelare al meglio i propri interessi con clausole specifiche sull’inadempienza delle Big Pharma? O sono queste ultime che hanno preferito dirottare dosi di vaccino verso paesi che offrono un ritorno migliore in termini economici, così conveniente da sopperire anche alla prospettiva di possibili conseguenze legali? Che cosa si può fare a questo punto di concreto per risolvere la situazione? Lo abbiamo chiesto in una videointervista al Prof. Federico Tedeschini, docente, Avvocato cassazionista esperto di problemi di diritto amministrativo, di contratti pubblici e di diritto della concorrenza, che ha sottolineato tra l’altro: «quello che è accaduto ci deve far ripensare l’uso del potere pubblico nei confronti ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La questioneormai è aperta. Dove sta l’inghippo? È l’Europa, e quindi l’Italia, a non aver saputo tutelare al meglio i propri interessi con clausole specifiche sull’inadempienzaBig? O sono queste ultime che hanno preferito dirottare dosi di vaccino verso paesi che offrono un ritorno migliore in termini economici, così conveniente da sopperire anche alla prospettiva di possibili conseguenze legali? Che cosa si può fare a questo punto di concreto per risolvere la situazione? Lo abbiamo chiesto in una videointervista al Prof. Federico Tedeschini, docente, Avvocato cassazionista esperto di problemi di diritto amministrativo, di contratti pubblici e di diritto della, che ha sottolineato tra l’altro: «quello che è accaduto ci deve far ripensare l’uso del potere pubblico nei confronti ...

Dopo i ritardi arriva una boccata d’ossigeno con le 29.250 dosi consegnate martedì 26. In arrivo entro questa settimana anche uno stock di 4.100 fiale di Moderna ...

La virologa Ilaria Capua torna a parlare del vaccino contro il covid e dei no vax. Secondo la scienziata, questi ultimi sarebbero una risorsa.

Dopo i ritardi arriva una boccata d'ossigeno con le 29.250 dosi consegnate martedì 26. In arrivo entro questa settimana anche uno stock di 4.100 fiale di Moderna ...