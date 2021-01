Un record italiano di cui vorremmo fare a meno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) record per i soldi spesi nel gioco d’azzardo da parte dei cittadini italiani. L’Italia regna incontrastata in Europa con 36 miliardi di euro Sebbene si cerchi sempre di far risaltare i record di cui l’Italia si fa vanto, questa volta è esattamente l’opposto poiché il record di cui parliamo riguarda i soldi spesi nel gioco… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021)per i soldi spesi nel gioco d’azzardo da parte dei cittadini italiani. L’Italia regna incontrastata in Europa con 36 miliardi di euro Sebbene si cerchi sempre di far risaltare idi cui l’Italia si fa vanto, questa volta è esattamente l’opposto poiché ildi cui parliamo riguarda i soldi spesi nel gioco… L'articolo Corriere Nazionale.

Record per i soldi spesi nel gioco d’azzardo da parte dei cittadini italiani. L’Italia regna incontrastata in Europa con 36 miliardi di euro Sebbene si cerchi sempre di far risaltare i record di cui l ...

Pandemia: in Brasile e Indonesia la situazione Covid è fuori controllo

Ospedali strapieni, bare accatastate dove capita, letti in terapia intensiva che non ci sono, bombole di ossigeno finite, pazienti fatti rimbalzare da un ospedale all’altro, perché non ci sono posti l ...

Pandemia: in Brasile e Indonesia la situazione Covid è fuori controllo

Ospedali strapieni, bare accatastate dove capita, letti in terapia intensiva che non ci sono, bombole di ossigeno finite, pazienti fatti rimbalzare da un ospedale all'altro, perché non ci sono posti l ...