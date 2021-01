Tutto sul debutto di Kim Jones da Fendi, con la Couture (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando lo scorso settembre Fendi ha annunciato la nomina del nuovo direttore creativo che avrebbe preso il posto di Karl Lagerfeld a fianco di Silvia Venturini Fendi è stato chiaro che Kim Jones sarebbe diventato una star. E il debutto con la collezione Haute Couture primavera estate 2021 è di quelli da riflettori puntati, anche se in versione digitale e senza pubblico: la sfilata, ambientata in una sala del palazzo che ha ospitato la borsa francese, Palais Brongniart, ha visto indossare le sue creazioni da Demi Moore, Christy Turlington, Naomi Campbell, Kate Moss e la figlia Lila, Cara Delevingne, Bella Hadid e altre ancora. Fendi, la ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando lo scorso settembreha annunciato la nomina del nuovo direttore creativo che avrebbe preso il posto di Karl Lagerfeld a fianco di Silvia Venturiniè stato chiaro che Kimsarebbe diventato una star. E ilcon la collezione Hauteprimavera estate 2021 è di quelli da riflettori puntati, anche se in versione digitale e senza pubblico: la sfilata, ambientata in una sala del palazzo che ha ospitato la borsa francese, Palais Brongniart, ha visto indossare le sue creazioni da Demi Moore, Christy Turlington, Naomi Campbell, Kate Moss e la figlia Lila, Cara Delevingne, Bella Hadid e altre ancora., la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sul Milan tutto sul Derby di Coppa Italia Inter Sito Ufficiale Maradona, la figlia Dalma è scatenata: attacco diretto al dott. Luque

Durissimo sfogo della figlia del "Pibe De Oro", Dalma Maradona che non ha risparmiato davvero nessuno. Il riferimento al dottor Luque è inevitabile ...

Lite durante Inter-Milan, Ibrahimovic a Lukaku: «Torna ai tuoi riti voodoo», il belga: «Vuoi parlare di mia madre?»

Il primo tempo tra Inter e Milan finisce con la tensione alle stelle. Ibrahimovic e Lukaku sono finiti testa contro testa sfiorando la rissa. Nasce tutto da un fallo di Romagnoli ...

