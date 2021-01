The Elder Scrolls Online svela l'espansione Blackwood in un trailer. Annunciata la data di uscita (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come Greymoor lo scorso anno, ZeniMax Online ha calato il sipario sull'espansione di quest'anno per The Elder Scrolls Online, Blackwood. Il solo DLC offre almeno 30 ore di contenuto storia, con una zona familiare ma nuova. Come previsto, l'espansione Blackwood farà parte del capitolo annuale Gates of Oblivion e arriverà il 1 giugno su PC e Stadia e una settimana dopo su PlayStation e Xbox. In queste date di lancio, i giocatori noteranno l'aggiunta di ulteriori missioni storia e una nuova zona ispirata a Oblivion. ZeniMax ha notato che il tanto atteso sistema dei compagni NPC verrà lanciato all'interno di Gates of Oblivion, dove personaggi importanti aiuteranno i giocatori in battaglia e avranno le loro storie. Questa funzione dovrebbe affiancarsi alla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come Greymoor lo scorso anno, ZeniMaxha calato il sipario sull'di quest'anno per The. Il solo DLC offre almeno 30 ore di contenuto storia, con una zona familiare ma nuova. Come previsto, l'farà parte del capitolo annuale Gates of Oblivion e arriverà il 1 giugno su PC e Stadia e una settimana dopo su PlayStation e Xbox. In queste date di lancio, i giocatori noteranno l'aggiunta di ulteriori missioni storia e una nuova zona ispirata a Oblivion. ZeniMax ha notato che il tanto atteso sistema dei compagni NPC verrà lanciato all'interno di Gates of Oblivion, dove personaggi importanti aiuteranno i giocatori in battaglia e avranno le loro storie. Questa funzione dovrebbe affiancarsi alla ...

