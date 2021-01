Santacroce dice addio al calcio: “Non ho dato quello che avrei potuto ma sono comunque riuscito a vestire la maglia azzurra” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fabiano Santacroce, lo scorso anno alla Virtus Verona, ma con un passato importante con le maglie di Parma, Napoli e Brescia, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato con un lungo e toccante post sui propri profili social: “Ho calcato i campi per parecchio tempo non riuscendo sempre a dare quello che volevo ,a causa dei tanti infortuni che ho avuto ,ma sappiate che ho dato il massimo e sempre con il sorriso.. ho incontrato tanti campioni e non mi basterebbe un solo post per nominarli ma ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, tutti quelli contro cui ho giocato e soprattutto tutti i magazzinieri e gli addetti al lavoro per il semplice fatto di avermi stimolato a dare il massimo anche inconsapevolmente. È vero non ho dato quello che avrei ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fabiano, lo scorso anno alla Virtus Verona, ma con un passato importante con le maglie di Parma, Napoli e Brescia, ha annunciato il proprio ritiro dalgiocato con un lungo e toccante post sui propri profili social: “Ho calcato i campi per parecchio tempo non riuscendo sempre a dareche volevo ,a causa dei tanti infortuni che ho avuto ,ma sappiate che hoil massimo e sempre con il sorriso.. ho incontrato tanti campioni e non mi basterebbe un solo post per nominarli ma ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, tutti quelli contro cui ho giocato e soprattutto tutti i magazzinieri e gli addetti al lavoro per il semplice fatto di avermi stimolato a dare il massimo anche inconsapevolmente. È vero non hoche...

