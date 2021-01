Salerno Belle époque in “Hotel d’Angleterre” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dall’ 11 febbraio sarà disponibile in libreria la seconda opera di Carmine Mari pubblicato da Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano Di Olga Chieffi Siamo alla vigilia dell’ uscita del secondo romanzo di Carmine Mari “Hotel d’Angleterre”per la Marlin edizioni, l’11 febbraio la spy storia ambientata nella Salerno Belle èpoque, sarà sugli scaffali delle librerie. Abbiamo incontrato l’autore, uomo dal multiforme ingegno, capace di spaziare dalla sociologia agli studi di scienze motorie, dal modellismo alla scrittura, in cui ritroviamo il suo ampio background, per qualche anticipazione sul suo ultimo lavoro. Dopo la Salerno medioevale del Regolo Imperfetto, ci troviamo nella Salerno dell’ Hotel Angleterre, nel 1911, in piena Belle ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dall’ 11 febbraio sarà disponibile in libreria la seconda opera di Carmine Mari pubblicato da Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano Di Olga Chieffi Siamo alla vigilia dell’ uscita del secondo romanzo di Carmine Mari “”per la Marlin edizioni, l’11 febbraio la spy storia ambientata nellaèpoque, sarà sugli scaffali delle librerie. Abbiamo incontrato l’autore, uomo dal multiforme ingegno, capace di spaziare dalla sociologia agli studi di scienze motorie, dal modellismo alla scrittura, in cui ritroviamo il suo ampio background, per qualche anticipazione sul suo ultimo lavoro. Dopo lamedioevale del Regolo Imperfetto, ci troviamo nelladell’Angleterre, nel 1911, in piena...

MarlinEditore : Salerno Belle Époque in 'Hotel d'Angleterre'. Carmine Mari: 'Il mio noir per raccontare una società', sulle orme di… - salerno_vince : RT @SoniaZavattini: @Lucrezi97533276 Quella di Salvini: un figlio con la moglie, una figlia dalla compagna, una ex famosa, una nuova compag… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Belle Hotel d’Angleterre: una spy story nell’Italia del 1911 scritta dal salernitano Carmine Mari SalernoToday Sabrina Salerno, bikini perfetto e quella “S” che intriga i fan – FOTO

La nota cantante, Sabrina Salerno, ha condiviso con i propri fan uno scatto che ha infiammato il web. Il dettaglio non è passato inosservato ...

Ritorno a scuola, liceali divisi: “Bellissimo rivedere i compagni, ma può essere rischioso”

Da qui oggi è ripreso a pieno ritmo lo screening degli studenti delle scuole superiori – e del relativo personale – attraverso i tamponi rapidi antigenici. Della stessa opinione il suo compagno di cla ...

La nota cantante, Sabrina Salerno, ha condiviso con i propri fan uno scatto che ha infiammato il web. Il dettaglio non è passato inosservato ...Da qui oggi è ripreso a pieno ritmo lo screening degli studenti delle scuole superiori – e del relativo personale – attraverso i tamponi rapidi antigenici. Della stessa opinione il suo compagno di cla ...