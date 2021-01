Ronaldo e Georgina | ancora polemiche | violano il DPCM e vanno a Courmayeur

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuoveper il comportamento dell’attaccante della Juventus, Cristianoe la compagna. Il fuoriclasse bianconero, infatti, ha trascorso la serata di ieri e la mattinata in un albergo diviolando le regole anti-Covid dato che sia Piemonte che Valle d’Aosta sono infatti in zona arancione. A smascherare i due ci hanno pensato i diretti interessati pubblicando delle storie su Instagram, poi cancellate. SportFace.

Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Ronaldo e Georgina violano il DPCM: scattano le polemiche (e la multa?) - TUTTOJUVE_COM : Ronaldo e Georgina violano il DPCM: scattano le polemiche (e la multa?) - ania_joe : Pare che Ronaldo sia andato a festeggiare il compleanno di Georgina a Courmayeur.,..sta cosa nnva bene.,.nn è xchè… - Linda26409912 : Rega levate il vino a quelli della Rai: Ronaldo non convocato perché a Courmayeur per il compleanno di Georgina.… - FraaaGG : @Marty_Bb_ @RaiSport A Courmayeur c'è andato ed è appena tornato. Ha sbagliato ed è assurdo che gli sia concesso tu… -

Mentre la Juventus batte 4-0 la SPAL in Coppa Italia, monta la polemica per la giornata vissuta da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse bianconero ha infatti trascorso la serata di ieri e ...Juventus, polemica per Cristiano Ronaldo: l'attaccante portoghese viola la zona arancione e va a Courmayeur con Georgina ...