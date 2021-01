Roma | cucciolo di Cinghiale scampato alla strage di Parco Moderni ora rischia l’abbattimento | la situazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chissà, forse avrà visto l’ingresso della chiesa di sant’Ambrogio come ultima speranza di cavarsela, la cinghialina inseguita da vigili e passanti in via Baldo degli Ubaldi apoco fa. Ed è di nuovo bailamme. Volontari e associazioni si sono già mobilitate per evitare che accada di nuovo. Che un ignaro, innocuo ungulato venga ucciso dmano dell’uomo. Un, tra l’altro, uno dei pochi sopravvissuti, secondo la volontaria Rita Nicolini,recentedi. Si tratterebbe inoltre della sorellina di Diego, un altro cinghialino salvato recentemente dLeidaa (la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente). «Non so se sul posto ci sia anche la Asl – dichiara l’Assessore all’Ambiente Daniele Diaco – mi parlano di abbattimento. ...