Perché le tossi non sono tutte uguali non solo per via del Covid

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una condizione pesante che incide sulla qualità della vita, a tratti può diventare invalidante e, in tempo di, anche arrivare ad assumere i tratti di uno stigma. Parliamo della tosse cronica, quella che scientificamente dura più di 8 settimane e riesce a togliere sonno e concentrazione, generando ansia e stress. Un disturbo che colpisce il 10% della popolazione mondiale fra i 50 e i 60 anni, soprattutto donne, ma sul quale ancora oggi mancano consapevolezza e attenzione, sia da parte dei pazienti che dagli operatori sanitari. «Si tratta di una patologia sommersa per i pazienti, ma disarmante anche per il medico stesso», spiega Goffredo Freddi, Executive Director Policy e Communication di MSD Italia in occasione del convegno “La tosse cronica ai tempi del-19: impatti sociali, sanitari e organizzativi”, promosso da MSD Italia. Troppo spesso, ...