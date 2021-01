Pensioni di febbraio 2021: pagamento in arrivo in banca, ecco quando partono i flussi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il pagamento delle Pensioni di febbraio 2021 è in arrivo anche per chi ha scelto l'accredito in banca. Come noto, si tratta della modalità di ricezione dell'assegno previdenziale più sicura, visto il delicato periodo e il rischio di contagio dettato dalla diffusione del coronavirus. A tal proposito, ricordiamo che l'Inps ha avviato il pagamento anticipato degli assegni per coloro che hanno scelto di ricevere l'emolumento previdenziale in contanti. La procedura segue il calendario alfabetico per cognomi ed è partita presso Poste Italiane lo scorso 25 gennaio, per concludersi entro la fine del mese. Tutti gli altri pensionati riceveranno invece la propria pensione secondo le regole ordinarie di pagamento, che prevedono la taratura dei ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildellediè inanche per chi ha scelto l'accredito in. Come noto, si tratta della modalità di ricezione dell'assegno previdenziale più sicura, visto il delicato periodo e il rischio di contagio dettato dalla diffusione del coronavirus. A tal proposito, ricordiamo che l'Inps ha avviato ilanticipato degli assegni per coloro che hanno scelto di ricevere l'emolumento previdenziale in contanti. La procedura segue il calendario alfabetico per cognomi ed è partita presso Poste Italiane lo scorso 25 gennaio, per concludersi entro la fine del mese. Tutti gli altri pensionati riceveranno invece la propria pensione secondo le regole ordinarie di, che prevedono la taratura dei ...

