Odegaard entusiasta | «L’Arsenal è un sogno che si realizza»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Martinha espresso le sue prime parole da calciatore delha annunciato questa mattina l’arrivo di Martindal Real Madrid in prestito fino a fine stagione. Il norvegese, attraverso i canali ufficiali dei Gunners, ha espresso la sua felicità per il passaggio a Londra. «Sin da quando sono bambino guardavo le partite di Premier League. Penso sia il campionato più importante al mondo ed è sempre stato unper me giocarci. Mi è sempre piaciuto lo stile di gioco dele tutto ciò che circonda il club. È unche diventa realtà sotto molti aspetti». Leggi su Calcionews24.com