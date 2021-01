NBA, come si sono concluse le partite giocate nella notte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) sono da poco terminati i match disputati nella notte italiana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le partite. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021)da poco terminati i match disputatiitaliana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ...

rtl1025 : ???? Un anno fa ci lasciava #KobeBryant, leggenda #NBA e dello sport mondiale, in un tragico incidente aereo che cost… - IntErZLN : @willy_signori Devi avere le palle, invece è un coniglio. Ma fa così da un'intera carriera e infatti gli è sempre m… - tiazorlo : @SantucciFulvio Cose di campo che per me dovrebbero finire lì. Tu che come me segui l'nba è un po' di duro trash talking... - gifrachino : Il ghigno di #Ibrahimovic farebbe innervosire chiunque. Pure uno che sembra così tranquillo come #Lukaku. Però in… - cosoblu : @PotereaiSith La Serie A non è l'Nba dove come saprai c'è il Trash talking. La Lega ha scelto ipocrisia (dalle offe… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA come Pallavolo, la Nations League 2021 come l’NBA: una ‘bolla’ con 16 squadre Sport Fanpage Brooklyn difende e vince. Doncic irreale, ma a Dallas non basta

Lo sloveno piazza una tripla doppia, ma i Mavs cadono con Denver. Harden mette il sigillo alla vittoria dei Nets contro Miami e Phila cade a Detroit ...

Un anno senza Bryant, il campione con l'Italia nel cuore

Prima di diventare uno dei più forti giocatori di sempre, Kobe si era formato nel nostro Paese. Reggio Emilia dedica una piazza a lui e alla figlia ...

Lo sloveno piazza una tripla doppia, ma i Mavs cadono con Denver. Harden mette il sigillo alla vittoria dei Nets contro Miami e Phila cade a Detroit ...Prima di diventare uno dei più forti giocatori di sempre, Kobe si era formato nel nostro Paese. Reggio Emilia dedica una piazza a lui e alla figlia ...