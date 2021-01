Napoli, rapporti tesi tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli: le ultime (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Periodo molto complicato in casa Napoli e pieno di tensioni: ecco quale sarebbe la situazione tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli Periodo pieno di tensioni in casa Napoli dopo il momento difficile tra la sconfitta in Supercoppa Italia contro la Juventus e quella in campionato contro il Verona. Secondo la ricostruzione di Sportitalia, i rapporti tra Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis sarebbero ai minimi storici. Rinnovo quasi impossibile per Gattuso, con il contratto in scadenza a giugno. Sulla graticola anche Cristiano Giuntoli: il presidente, secondo Sportitalia, chiederebbe le loro dimissioni in modo da non pagare la buonuscita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Periodo molto complicato in casae pieno di tensioni: ecco quale sarebbe la situazione tra DePeriodo pieno di tensioni in casadopo il momento difficile tra la sconfitta in Supercoppa Italia contro la Juventus e quella in campionato contro il Verona. Secondo la ricostruzione di Sportitalia, itrae Desarebbero ai minimi storici. Rinnovo quasi impossibile per, con il contratto in scadenza a giugno. Sulla graticola anche Cristiano: il presidente, secondo Sportitalia, chiederebbe le loro dimissioni in modo da non pagare la buonuscita. Leggi su Calcionews24.com

Periodo molto complicato in casa Napoli e pieno di tensioni: ecco quale sarebbe la situazione tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli

