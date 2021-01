Mercedes, Bottas e il rinnovo di Hamilton: “Non mi importa di chi sarà mio compagno” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ho un obiettivo ben preciso. Per molti anni sono stato battuto dal mio compagno di squadra, quindi tutto quello su cui sono concentrato ora è quello di riuscire a essere io davanti“. Nuova stagione, nuovo rilancio. Valtteri Bottas è pronto per cominciare il campionato con l’obiettivo di centrare il titolo iridato. Attorno al mondo Mercedes, però, c’è tanta indecisione circa il compagno del finlandese. Appare scontato che Lewis Hamilton, fresco del settimo titolo iridato con numeri da leggenda, possa firmare per 1-2 stagioni ma il rinnovo tarda ad arrivare. “Non mi importa di chi ci sarà al mio fianco il prossimo anno – ha affermato con schiettezza Bottas -. Ogni pilota in Formula 1 è molto forte e può essere un serio concorrente. Come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ho un obiettivo ben preciso. Per molti anni sono stato battuto dal miodi squadra, quindi tutto quello su cui sono concentrato ora è quello di riuscire a essere io davanti“. Nuova stagione, nuovo rilancio. Valtteriè pronto per cominciare il campionato con l’obiettivo di centrare il titolo iridato. Attorno al mondo, però, c’è tanta indecisione circa ildel finlandese. Appare scontato che Lewis, fresco del settimo titolo iridato con numeri da leggenda, possa firmare per 1-2 stagioni ma iltarda ad arrivare. “Non midi chi cial mio fianco il prossimo anno – ha affermato con schiettezza-. Ogni pilota in Formula 1 è molto forte e può essere un serio concorrente. Come ...

