Maria Teresa Ruta-Alba Parietti: lite per Alain Delon. Attacchi a distanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta e Alba Parietti si “contendono” Alain Delon a distanza di anni. La disputa durante il GF Vip e la replica sui social Maria Teresa Ruta-Alba Parietti: lite a distanza per Alain Delon. Attacchi a distanza (websource)Ha fatto parlare molto l’episodio raccontato al Grande Fratello Vip da Maria Teresa Ruta: l’ex presentatrice ha raccontato che Alba Parietti (che non è concorrente nella casa) gli ha “soffiato” Alain Delon a una cena, ... Leggi su instanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si “contendono”di anni. La disputa durante il GF Vip e la replica sui socialper(websource)Ha fatto parlare molto l’episodio raccontato al Grande Fratello Vip da: l’ex presentatrice ha raccontato che(che non è concorrente nella casa) gli ha “soffiato”a una cena, ...

lucatelese : Oggi persino nel pezzo di Maria teresa Meli si racconta, per bocca di fonti renziane che quattro senatori di Itali… - mraxero : RT @AleM311001: @GrandeFratello possiamo far incontrare il pilota degli aerei a Maria Teresa o dobbiamo vivere ancora nel Medioevo?! #tzvip - AleM311001 : @GrandeFratello possiamo far incontrare il pilota degli aerei a Maria Teresa o dobbiamo vivere ancora nel Medioevo?! #tzvip - lareginaMTR : Momento aerei... la prossima volta facciamo volare anche questo per MTR, lo merita tanto?? ?? #GFVIP - biscottibrucia2 : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa che aspetta che Stefania esca dal confessionale lei c'è sempre?? GARANZIA .… -