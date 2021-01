Lisa Su fa volare AMD: chiuso un 2020 da record (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel 2020 il colosso AMD sotto l’amministrazione del leader Lisa Su ottiene dei risultati finanziari da record, circa 10 miliardi di dollari Il colosso californiano Advanced Micro Devices, meglio conosciuta come AMD, ha chiuso un 2020 da record, i risultati finanziari nel quarto trimestre hanno toccato un più 53% nelle vendite. I dati hanno fatto segnare solo nell’ultimo trimestre circa 3,24 miliardi di dollari. E con un fatturato che si attesta poco sotto i 10 miliardi di dollari, le previsioni per il 2021 sono addirittura migliori. Abbiamo accelerato significativamente il nostro business nel 2020, raggiungendo un fatturato annuo record, migliorando il margine lordo e più che raddoppiando l’utile netto rispetto al 2019. La nostra previsione ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelil colosso AMD sotto l’amministrazione del leaderSu ottiene dei risultati finanziari da, circa 10 miliardi di dollari Il colosso californiano Advanced Micro Devices, meglio conosciuta come AMD, haunda, i risultati finanziari nel quarto trimestre hanno toccato un più 53% nelle vendite. I dati hanno fatto segnare solo nell’ultimo trimestre circa 3,24 miliardi di dollari. E con un fatturato che si attesta poco sotto i 10 miliardi di dollari, le previsioni per il 2021 sono addirittura migliori. Abbiamo accelerato significativamente il nostro business nel, raggiungendo un fatturato annuo, migliorando il margine lordo e più che raddoppiando l’utile netto rispetto al 2019. La nostra previsione ...

Nel 2020 il colosso AMD sotto l'amministrazione del leader Lisa Su ottiene dei risultati finanziari da record, circa 10 miliardi di dollari.

