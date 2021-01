Il Covid spaventa Sanremo. Speranza chiede aiuto al Cts: «Serve un protocollo di sicurezza per i cantanti» (Di giovedì 28 gennaio 2021) A circa un mese dall’inizio del festival di Sanremo è già polemica. Tra la pandemia da Coronavirus da gestire e ospiti che secondo qualcuno sarebbe meglio escludere, anche quest’anno l’organizzazione del festival non farà mancare sorprese. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato al Comitato tecnico scientifico la lettera delle associazioni discografiche in cui queste ultime chiedono un protocollo di sicurezza per i cantanti che si esibiranno al teatro Ariston. Ma il Cts non ha ancora fissato la data della riunione né ha al momento ricevuto richiesta di pareri per l’organizzazione dell’evento. La premura maggiore del ministro della Salute è che l’organizzazione rispetti le norme in vigore previste dal Dpcm «che consente lo svolgimento di spettacoli in assenza di pubblico». Per questo, ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) A circa un mese dall’inizio del festival diè già polemica. Tra la pandemia da Coronavirus da gestire e ospiti che secondo qualcuno sarebbe meglio escludere, anche quest’anno l’organizzazione del festival non farà mancare sorprese. Il ministro della Salute Robertoha inviato al Comitato tecnico scientifico la lettera delle associazioni discografiche in cui queste ultime chiedono undiper iche si esibiranno al teatro Ariston. Ma il Cts non ha ancora fissato la data della riunione né ha al momento ricevuto richiesta di pareri per l’organizzazione dell’evento. La premura maggiore del ministro della Salute è che l’organizzazione rispetti le norme in vigore previste dal Dpcm «che consente lo svolgimento di spettacoli in assenza di pubblico». Per questo, ...

IlContiAndrea : #GinoPaoli “ll Covid non mi spaventa perché sto a casa. Mia moglie mi dice di uscire, ma per incontrare in giro deg… - erreelleci : Il codazzo che ha seguito il Presidente Mattarella all'uscita dalle consultazioni era più numeroso del pubblico ad… - predieridanilo : CAMPANIA E SICILIA ...COME MAI? TROPPO FURBI...TROPPO. Vaccino Covid, mancano le dosi per i richiami e la mutazione… - messveneto : Covid, la variante inglese spaventa la Slovenia: crescono i nuovi casi di contagio - Luckloki : @Michelaarancino mah guarda. Non mi spaventa tanto il covid, quanto il rischio di contagiare qualcuno e la relativa… -

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.00 – Milenkovic spaventa la Fiorentina ... El Shaarawy ancora ...

