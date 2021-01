I dati ‘sbagliati’ e la pubblicità leghista sui media locali, il Pd: “Ingannevole” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La Lega Nord per Salvini Premier-Bergamo ha dovuto far ricorso all’acquisto di una pagina pubblicitaria sui giornali locali per provare a raccontare una storia diversa rispetto a quanto in modo trasparente è stato dichiarato dall’ISS e del Ministero della Salute in merito alla rettifica dei dati di monitoraggio avvenuta giovedì 21 gennaio – dichiarano i parlamentari bergamaschi Elena Carnevali e Antonio Misiani e il consigliere regionale Jacopo Scandella – Un segno di grande debolezza politica: mistificare la realtà provando a giustificare la schizofrenia delle scelte di Regione Lombardia, del suo presidente Attilio Fontana e della vice Letizia Moratti“. “Nella 35esima settimana, quella rimessa in discussione, Fontana con sua ordinanza anticipava la chiusura delle scuole per il peggioramento dell’epidemia. Ancor prima dell’ordinanza del Ministro della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La Lega Nord per Salvini Premier-Bergamo ha dovuto far ricorso all’acquisto di una pagina pubblicitaria sui giornaliper provare a raccontare una storia diversa rispetto a quanto in modo trasparente è stato dichiarato dall’ISS e del Ministero della Salute in merito alla rettifica deidi monitoraggio avvenuta giovedì 21 gennaio – dichiarano i parlamentari bergamaschi Elena Carnevali e Antonio Misiani e il consigliere regionale Jacopo Scandella – Un segno di grande debolezza politica: mistificare la realtà provando a giustificare la schizofrenia delle scelte di Regione Lombardia, del suo presidente Attilio Fontana e della vice Letizia Moratti“. “Nella 35esima settimana, quella rimessa in discussione, Fontana con sua ordinanza anticipava la chiusura delle scuole per il peggioramento dell’epidemia. Ancor prima dell’ordinanza del Ministro della ...

LegaSalvini : Regione Lombardia non ha responsabilità. Mai ha inviato dati sbagliati e mai li ha quindi corretti, ma ha sempre cr… - pfmajorino : Sindaci lombardi di centrosinistra attaccano la Regione: «Dati Rt sbagliati forse già dal 12 ottobre» - fanpage : Da maggio l’Istituto Superiore di Sanità ha inviato 54 segnalazioni di errori alla Regione Lombardia, l’ultima il 7… - AndreaAsilo : RT @MarcelloLyotard: Gente indignata per i dati sbagliati della Lombardia e convintissima che tutti gli altri dati siano giusti Vabbè - 1ettoreb : RT @marisa98190932: Dati sbagliati per 54 volte dalla Lombardia ...non avevo dubbi -