Somma vesuviana (Na) – I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna – nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade di Sant'Anastasia e dei comuni vicini. Due arresti, 1 persona denunciata, 30 veicoli controllati e 67 persone identificate: è il bilancio dei controlli. I militari dell'Arma sono stati impegnati anche in molte perquisizioni. In una di queste a finire in manette Antonio Buonincontri, 44enne di Somma vesuviana già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trovato in possesso di un revolver calibro 38 Smith & Wesson con all'interno 5 cartucce. L'arma – risultata rubata nel 2017 – era perfettamente funzionante e pronta all'uso. I carabinieri della stazione di Pomigliano D'arco hanno arrestato

Ultime Notizie dalla rete : carabinieri passano I carabinieri passano al setaccio l'area vesuviana: scattano arresti e denunce anteprima24.it A un anno dalla citofonata di Salvini blitz dei carabinieri

Blitz dei carabinieri nella casa a cui aveva citofonato Salvini un anno fa. Nei guai per spaccio di droga una donna italiana e un uomo tunisino.

Passo falso per il maniaco delle polpette avvelenate

Abbandonate delle esche davanti alla caserma dei Carabinieri. Militari visionano le immagini della videosorveglianza Potrebbe aver commesso un passo falso il maniaco delle polpette avvelenate che da g ...

