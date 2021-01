Harris: la speranza delle donne americane (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato al cardiopalma, a causa delle vicende di Capitol Hill. Il 20 gennaio, Con la cerimonia d’inaugurazione per la presidenza di Biden-Harris,però, sembra già riscattarsi. Dopo mesi in cui eventi e Red Carpet, sono stati cancellati a causa del Covid-19, vediamo finalmente alcune delle celebrity più influenti esibirsi dal vivo. Grandi protagoniste sono state le donne, in particolare Lady Gaga, Jennifer Lopez e Amanda Gorman (giovane poetessa). Oggi con BRAVE vogliamo fare il punto su queste esibizioni, raccontandone il significato, ma anche le controversie. Amanda Gorman: “The hill we climb” Amanda Gorman è stata la più giovane autrice e esibirsi per una cerimonia inaugurale di una presidenza. Ha poco più di 20 anni, è afroamericana, e riscuote già molto successo in America. La poesia letta il 20 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato al cardiopalma, a causavicende di Capitol Hill. Il 20 gennaio, Con la cerimonia d’inaugurazione per la presidenza di Biden-,però, sembra già riscattarsi. Dopo mesi in cui eventi e Red Carpet, sono stati cancellati a causa del Covid-19, vediamo finalmente alcunecelebrity più influenti esibirsi dal vivo. Grandi protagoniste sono state le, in particolare Lady Gaga, Jennifer Lopez e Amanda Gorman (giovane poetessa). Oggi con BRAVE vogliamo fare il punto su queste esibizioni, raccontandone il significato, ma anche le controversie. Amanda Gorman: “The hill we climb” Amanda Gorman è stata la più giovane autrice e esibirsi per una cerimonia inaugurale di una presidenza. Ha poco più di 20 anni, è afroamericana, e riscuote già molto successo in America. La poesia letta il 20 ...

