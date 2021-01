GF Vip | Giulio Pretelli spiazza Pierpaolo e Giulia | “Elisabetta Gregoraci mi piaceva solo perché quando ero piccolo…” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La diatriba trae i suoi familiari In occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera, il conduttore Alfonso Signorini nell’anteprima ha annunciato l’ingresso nella casa di Cinecittà della signora Margherita e di. Nello specifico, la madre e il fratello di. Il motivo? Per rassicurare il gieffino per quanto accaduto la settimana precedentementel’ex Velino di Striscia la Notizia ha visto un filmato con le dichiarazioni dei suoi familiari suSalemi ed. Un incontro chiarificatore che pare abbia portato un po’ di serenità ad ambo le parti.rientra al GF Vip 5 e si confronta col ...