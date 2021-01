Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Questa giornata impegnativa volge al termine. Abbiamo trascorso questa giornata anche con un velo di malinconia, la Giornata della Memoria colpisce sempre tutti, fa ritornare ricordi tristi, ma è fondamentale avere memoria per non commettere gli errori ed orrori del passato. Ora scambiamoci la buonanotte e condividiamola con chi ci è più caro. Non c’è notte senza stelle.(Andre Norton) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.(Romano Battaglia) Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno ... Leggi su giornal (Di mercoledì 27 gennaio 2021)! Questa giornata impegnativa volge al termine. Abbiamo trascorso questa giornata anche con un velo di malinconia, la GiornataMemoria colpisce sempre tutti, fa ritornare ricordi tristi, ma è fondamentale avere memoria per non commettere gli errori ed orrori del passato. Ora scambiamoci lae condividiamola con chi ci è più caro. Non c’è notte senza stelle.(Andre Norton) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.(Romano Battaglia) Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno ...

