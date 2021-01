Creami WOW Weekend: 30 GB e tutto illimitato a 4,99€ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torna Postemobile Creami WoW Weekend questo fine settimana con attivazione in anteprima fino al 31 gennaio. La promozione dedicata a questo fine settimana è identica a quelle che l’operatore virtuale su reti WindTre offre in modo random, ma con il plus di 30 GB di dati invece dei soliti 10 GB. L’offerta continua ad essere proposta al costo di 4,99€ al mese con inclusi chiamate ed SMS illimitati oltre a 30 GB in 4G con velocità massima fino a 300 Mbps per la navigazione Internet. spusu: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funziona Torna Creami WOW Weekend 30 GB L’attivazione della promozione può essere effettuata solo previa prenotazione sul sito dell’operatore, cliccando QUI, se si decide di acquistarla con operatore oppure online. Se vuoi attivarla con operatore dovrai accedere alla pagina per la richiesta di ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torna PostemobileWoWquesto fine settimana con attivazione in anteprima fino al 31 gennaio. La promozione dedicata a questo fine settimana è identica a quelle che l’operatore virtuale su reti WindTre offre in modo random, ma con il plus di 30 GB di dati invece dei soliti 10 GB. L’offerta continua ad essere proposta al costo di 4,99€ al mese con inclusi chiamate ed SMS illimitati oltre a 30 GB in 4G con velocità massima fino a 300 Mbps per la navigazione Internet. spusu: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funziona TornaWOW30 GB L’attivazione della promozione può essere effettuata solo previa prenotazione sul sito dell’operatore, cliccando QUI, se si decide di acquistarla con operatore oppure online. Se vuoi attivarla con operatore dovrai accedere alla pagina per la richiesta di ...

Si amplifica in queste ore il portafoglio di offerte PosteMobile a seguito del lancio della WoW Weekend, disponibile fino al 31 gennaio.

Ritornano le super offerte telefoniche di VeryMobile, Fastweb e PosteMobile. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

