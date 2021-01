Covid, Mosca annulla le restrizioni. La capitale russa torna alla normalità (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rimosse tutte le restrizioni anti Covid a Mosca. Lo ha deciso il sindaco Serghei Sobyanin , riportando la capitale russa a una vita di fatto nomale. Bar, ristoranti, night club e discoteche aperti e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rimosse tutte leanti. Lo ha deciso il sindaco Serghei Sobyanin , riportando laa una vita di fatto nomale. Bar, ristoranti, night club e discoteche aperti e ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi. A Mosca via le restrizioni: torna tutto come pr… - Agenzia_Italia : A Mosca contagi in calo, riaprono le discoteche - Agenzia_Ansa : #Covid, #Merkel: 'Se approvato dall'Ema sì ad accordi sullo Sputnik V'. #Mosca: 'E' sicuro, molti Paesi europei son… - JANNUCCIClaudi1 : Il primario del pronto soccorso di Montichiari (Brescia) Mosca Carlo è stato arrestato per omicidio colposo per ave… - Agenpress : Covid. Il sindaco di Mosca annulla restrizioni. 'Situazione epidemia continua a migliorare' -