Consultazioni al via, Mattarella incontra Casellati e Fico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA - Hanno preso il via al Quirinale e si concluderanno venerdì le Consultazioni sulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA - Hanno preso il via al Quirinale e si concluderanno venerdì lesulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato Sergioha ...

fattoquotidiano : Fico al termine delle consultazioni con Mattarella: “Lavoriamo per il Paese”. Poi va via dal Quirinale - fattoquotidiano : Governo, al via le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni di Conte: attesi Casellati e Fico. Segui la dirett… - Agenzia_Ansa : Iniziate le consultazioni al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è entrato nel Salone delle… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Fico al termine delle consultazioni con Mattarella: “Lavoriamo per il Paese”. Poi va via dal Quirinale - AnnaP1953 : RT @DiDimiero: Domattina al via le consultazioni al Quirinale, a cominciare dai partiti e gruppi più piccoli e Matteo Renzi denuncia: 'In P… -