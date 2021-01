Ciclismo | Samuele Battistella | “Parto con un’altra mentalità Fuglsang il mio punto di riferimento”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Probabilmente molti di noi avranno ancora in mente il Mondiale Under 23 di due anni fa, su quel traguardo di Harrogate inizialmente un po’ beffardo per i colori azzurri, ma che poi, dopo attimi infiniti di attesa quasi snervante, ha cambiato letteralmente e giustamente il destino finale della prova iridata, colorando di un iride stupendo la maglia di un giovane ragazzo veneto. Quel 27 settembre 2019 è stato il Giorno di, la gioia tricolore in terra britannica. Tempo zero e il ragazzo di Castelfranco Veneto ha resettato tutto quanto, per un 2020 tutto da scoprire come primo anno da professionista con la NTT Pro Cycling. Una stagione che però ha cambiato in breve tempo i piani di tutti quanti. Manon ha alcun tipo di rammarico perchè, nonostante tutto, è riuscito ad imparare davvero tanto. È questo che ha ...