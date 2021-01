Blocco dei licenziamenti per tutti fino al 30 aprile (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo schema è stato confezionato al Tesoro. Questo schema: il Blocco dei licenziamenti, che scade il 31 marzo, sarà prorogato fino al 30 aprile. La mini proroga riguarderà tutte le imprese e quindi tutti i lavoratori. Poi il divieto andrà avanti, ma solo per le aziende e per i dipendenti dei settori che hanno fatto più fatica nei dieci mesi della pandemia e che avranno altrettante difficoltà nel provare a risalire il fosso della crisi provocata dal Covid. Per questo secondo step le valutazioni sono ancora in corso (una delle ipotesi è un allungamento fino al 30 giugno) e comunque il Governo vuole confrontarsi con i sindacati prima di chiudere il pacchetto. Prima ancora dei dettagli, prima ancora di come impatterà sul mercato del lavoro dopo quasi un anno di congelamento dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo schema è stato confezionato al Tesoro. Questo schema: ildei, che scade il 31 marzo, sarà prorogatoal 30. La mini proroga riguarderà tutte le imprese e quindii lavoratori. Poi il divieto andrà avanti, ma solo per le aziende e per i dipendenti dei settori che hanno fatto più fatica nei dieci mesi della pandemia e che avranno altrettante difficoltà nel provare a risalire il fosso della crisi provocata dal Covid. Per questo secondo step le valutazioni sono ancora in corso (una delle ipotesi è un allungamentoal 30 giugno) e comunque il Governo vuole confrontarsi con i sindacati prima di chiudere il pacchetto. Prima ancora dei dettagli, prima ancora di come impatterà sul mercato del lavoro dopo quasi un anno di congelamento dei ...

elenabonetti : I bambini vanno protetti e accompagnati in tutte le dinamiche sociali, e per farlo è necessario regolamentare anche… - raffaellapaita : “A marzo scadrà il blocco dei licenziamenti. Continuiamo con il reddito di cittadinanza oppure apriamo i cantieri?… - chiaragribaudo : Il governo deve affrontare le questioni più urgenti per il Paese: scuola e recupero formativo, lavoro per i giovani… - moneypuntoit : ?? Blocco dei licenziamenti con criteri selettivi, le novità annunciate da Gualtieri ?? - alfiomannino1 : RT @cgil_sicilia: l’anno nero della #cig #Covid_19 in #Sicilia. +1306% nel 2020 . In 67 mila fuori dal circuito produttivo con un calo di r… -