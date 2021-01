Atalanta Lazio, le probabili formazioni: Pereira con Muriqi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Atalanta e Lazio si sfideranno questa sera, alle ore 17.45: ecco le probabili formazioni Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, iniziato ieri con la vittoria per 2-1 dell’Inter sul Milan, prosegue oggi con Atalanta-Lazio. Squadre in campo al Gewiss Stadium alle 17:45. Queste le possibili scelte di Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Ecco le probabili formazioni: Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Mirancuk; Muriel. All. Gasperini Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si sfideranno questa sera, alle ore 17.45: ecco leIl programma dei quarti di finale di Coppa Italia, iniziato ieri con la vittoria per 2-1 dell’Inter sul Milan, prosegue oggi con. Squadre in campo al Gewiss Stadium alle 17:45. Queste le possibili scelte di Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Ecco le(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Mirancuk; Muriel. All. Gasperini(3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares;. All.: Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

