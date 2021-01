Artrite reumatoide | il consumo di pesce aiuta a prevenirla

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfie Borromeo Secondo uno studio di Sara K. Tedeschi del prestigioso Brigham and Women’s Hospital e Harvard Medical School di Boston, mangiarea tenere a bada l’, con effetti significativi di entità ‘comparabile’ a quella dei farmaci in uso per la malattia. Lo studio – sono stati coinvolti 180 pazienti che sono stati sottoposti ai test classici per valutare lo stato della malattia. Ai pazienti è stato chiesto di compilare un diario alimentare, in particolare suldinon fritto. Confrontando per ogni paziente i livelli didicon il grado di attività della malattia (gonfiore articolare, dolore, infiammazione etc) è emerso che più aumenta ildi...