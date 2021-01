Antonella Elia: “Ho scoperto un tumore al seno, sono stata operata, sono squartata” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia tumore – Solonotizie24Antonella Elia ha deciso di raccontare il suo dramma personale alle pagine del magazine Panorama e anche nella sua pagina Instagram. L’opinionista del Grande Fratello Vip, che recentemente è finita nel mirino della cronaca rosa per le parole dette a Samantha De Grenet, ha deciso di condividere così il suo dramma a oggi sempre taciuto ma che riguarda appunto la scoperta di un tumore. Il confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet ha suscitato non poche polemiche nel corso delle settimane, dato l’attacco che l’opinionista del reality ha riservato alla concorrente circa l’aumento del peso che sarebbe arrivato a seguito della sua lotta contro il cancro. Antonella ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)– Solonotizie24ha deciso di raccontare il suo dramma personale alle pagine del magazine Panorama e anche nella sua pagina Instagram. L’opinionista del Grande Fratello Vip, che recentemente è finita nel mirino della cronaca rosa per le parole dette a Samantha De Grenet, ha deciso di condividere così il suo dramma a oggi sempre taciuto ma che riguarda appunto la scoperta di un. Il confronto trae Samantha De Grenet ha suscitato non poche polemiche nel corso delle settimane, dato l’attacco che l’opinionista del reality ha riservato alla concorrente circa l’aumento del peso che sarebbe arrivato a seguito della sua lotta contro il cancro....

