Amazon.it introduce Amazon Fresh a Milano come opzione di consegna della spesa in giornata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ... in finestre di 2 ore e senza costi aggiuntivi per ordini superiori ai 50', per prodotti alimentari, di brand famosi e di uso quotidiano, disponibili su Amazon Fresh, U2 su Amazon, o Prime Now a ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon introduce Amazon.it introduce Amazon Fresh a Milano come opzione di consegna della spesa in giornata Comunicati-Stampa.net Alexa diventa “intuitiva”: spegnerà luce o termostato senza chiedere il permesso

Amazon sta anche implementando una dashboard sull’energia per l’app Alexa in grado di monitorare e stimare la quantità di energia utilizzata dai dispositivi compatibili collegati ad Alexa, se i loro p ...

Alexa diventa più ecologica, sicura e intraprendente coi nuovi aggiornamenti

Amazon sta per introdurre alcuni nuovi aggiornamenti per l'assistente vocale Alexa che dovrebbero renderla ancora più ecologica, sicura e intraprendente.. Gli assistenti vocali, basando le loro ...

Amazon sta anche implementando una dashboard sull'energia per l'app Alexa in grado di monitorare e stimare la quantità di energia utilizzata dai dispositivi compatibili collegati ad Alexa, se i loro p ...