Almeno 3 grossi problemi risolti con iOS 14.4: aggiornamento per iPhone in Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci sono Almeno tre vulnerabilità significative che in queste ore sono state risolte per gli utenti iPhone che hanno iniziato a testare l’aggiornamento iOS 14.4. Al di là di alcune funzioni secondarie introdotte con il pacchetto software, infatti, oggi 27 gennaio è importante concentrarsi sulle informazioni trapelate nella tarda serata di martedì sul nuovo upgrade. Siccome in giornata in molti avranno modo di testare l’upgrade, cerchiamo di capire a cosa stiamo andando incontro, grazie all’ultima mossa di Apple in ordine di tempo. Disponibile l’aggiornamento iOS 14.4 per iPhone: cosa cambia dal 27 gennaio In particolare, è impossibile non dare continuità alle indicazioni ottenute nei giorni scorsi. Nello specifico, il pacchetto software in questione si sta concentrando su Almeno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci sonotre vulnerabilità significative che in queste ore sono state risolte per gli utentiche hanno iniziato a testare l’iOS 14.4. Al di là di alcune funzioni secondarie introdotte con il pacchetto software, infatti, oggi 27 gennaio è importante concentrarsi sulle informazioni trapelate nella tarda serata di martedì sul nuovo upgrade. Siccome in giornata in molti avranno modo di testare l’upgrade, cerchiamo di capire a cosa stiamo andando incontro, grazie all’ultima mossa di Apple in ordine di tempo. Disponibile l’iOS 14.4 per: cosa cambia dal 27 gennaio In particolare, è impossibile non dare continuità alle indicazioni ottenute nei giorni scorsi. Nello specifico, il pacchetto software in questione si sta concentrando su...

AngoloNews2018 : Come vivere felicemente una vita da single con almeno 4 grossi vantaggi - filadelfo72 : Come vivere felicemente una vita da single con almeno 4 grossi vantaggi - leotato56 : Hanno speso 400 mila euro per celebrare il PCI, uno dei più grossi fallimenti della Storia: comunismo significa alm… - rickybization : @dan_grossi C'è gente che si emoziona con queste tristi immagini fuori contesto, e sono tutti in possesso di scheda… - psitirisma : che fortuna quelli che hanno pochi esami anche se grossi, almeno sono tutti una botta e via, invece qua a medicina… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno grossi Come vivere felicemente una vita da single con almeno 4 grossi vantaggi Proiezioni di Borsa Spoleto, nel calzino un chilo di hashish marchiato Ferrari: portato in carcere

di Chia.Fa.Un chilogrammo di hashish, diviso in 96 ovuli, alcuni marchiati con il logo della Ferrari, ma tutti nascosti in un calzino all'interno dell'auto. Avrebbe fruttato almeno 10 mila euro il car ...

Fattore ipertrofia: il fenomeno della crescita muscolare

Fatica, sacrifici, sudore. Un fisico tonico e definito non nasce per caso. In tanti, almeno da bambini, hanno sognato di diventare grossi e muscolosi come Hulk, il celebre eroe verde della Marvel, con ...

di Chia.Fa.Un chilogrammo di hashish, diviso in 96 ovuli, alcuni marchiati con il logo della Ferrari, ma tutti nascosti in un calzino all'interno dell'auto. Avrebbe fruttato almeno 10 mila euro il car ...Fatica, sacrifici, sudore. Un fisico tonico e definito non nasce per caso. In tanti, almeno da bambini, hanno sognato di diventare grossi e muscolosi come Hulk, il celebre eroe verde della Marvel, con ...