Al via le consultazioni | il virus sempre protagonista | occhio a Sanremo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Avviate le consultazione per comprendere cosa potrà succedere in Parlamento in vista di un nuovo possibile esecutivo. Fonte PixabayAl via leper comprendere quali sono le potenziali strade percorribili in vista di un nuovo esecutivo, che sia forte, che possa gestire al meglio questi mesi di forte emergenza, e che se possibile, possa arrivare a fine legislatura con un’azione concreta e decisa nei vari settori al momento bisogno si di forti interventi nel nostro paese. Niente è da escludere, ne per quel che riguarda la possibilità di un nuovo Governo Conte, sarebbe il terzo, ne per ciò che riguarda la possibilità di un altro nome, per cosi dire, politico. Si è parlato di Di Maio negli ultimi giorni, si è detto che Italia Viva non opporrebbe resistenza in tal caso, come invece pare possa succedere nel caso in cui ad essere proposto, possa ...