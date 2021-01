“Wakeup Cosmetics Milano” a sostegno delle donne

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) “La bellezza è importante, ma per la tua salute non c’è trucco” In occasione di San Valentino e per tutto il 2021,sostiene leattraverso la partnership con Pink Union di Fondazione Humanitas per la ricerca. “Nel mese dedicato all’amore, vogliamo ricordare a tutte lel’importanza di prendersi cura di se stesse e del proprio benessere. Lo facciamo sostenendo Pink Union, il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca che pensa alla salute della donna tutto l’anno.Nell’ottica di una crescente attenzione alla responsabilità sociale,si impegnerà per tutto il 2021 ad affiancare Pink Union in molteplici attività dedicate alla ricerca sulle patologie femminili. Non c’è bellezza senza salute.” ha dichiarato il ...