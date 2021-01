Un'ex ospite di comunità si racconta: "Dalla droga si esce col dialogo e senza metodi punitivi" (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Il 30 dicembre scorso usciva sulla piattaforma Netflix la serie “Sanpa - luci e tenebre di San Patrignano”, serie TV che, attraverso interviste a collaboratori e ex ospiti, con immagini d'archivio, documenta la controversa storia della comunità di riabilitazione per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano. “Ho voluto vedere quella serie, nonostante ne avessi timore. Perché sapevo che mi avrebbe scosso. Al contrario di quanto dichiarato dai responsabili di San Patrignano, l'ho trovata più che equilibrata, con un ottimo lavoro di ricostruzione. E' demotivante però il fatto che si sia riacceso un dibattito su scala nazionale su San Patrignano, sulle comunità terapeutiche, solo dopo l'uscita della serie, ma visto che è servita una docu-serie per "rispolverare" l'argomento, credo che il lavoro su “Sanpa” debba allora ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Il 30 dicembre scorso usciva sulla piattaforma Netflix la serie “Sanpa - luci e tenebre di San Patrignano”, serie TV che, attraverso interviste a collaboratori e ex ospiti, con immagini d'archivio, documenta la controversa storia delladi riabilitazione per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano. “Ho voluto vedere quella serie, nonostante ne avessi timore. Perché sapevo che mi avrebbe scosso. Al contrario di quanto dichiarato dai responsabili di San Patrignano, l'ho trovata più che equilibrata, con un ottimo lavoro di ricostruzione. E' demotivante però il fatto che si sia riacceso un dibattito su scala nazionale su San Patrignano, sulleterapeutiche, solo dopo l'uscita della serie, ma visto che è servita una docu-serie per "rispolverare" l'argomento, credo che il lavoro su “Sanpa” debba allora ...

Agenzia_Italia : Un'ex ospite di comunità si racconta: 'Dalla droga si esce col dialogo e senza metodi punitivi' - sulsitodisimone : Un'ex ospite di comunità si racconta: 'Dalla droga si esce col dialogo e senza metodi punitivi' - mr_pac : RT @mr_pac: @Juglans__ @Monicanpl @San_Patrignano (Il fine? :) Scientificamente secondo me un po' come se in genere avessi la dipendenza da… - AaronPettinari : ''SanPa''. Parla Massimo, ex ospite della comunità: ''La serie tv è fuorviante'' - mr_pac : @Juglans__ @Monicanpl @San_Patrignano (Il fine? :) Scientificamente secondo me un po' come se in genere avessi la d… -

Ultime Notizie dalla rete : ospite comunità Gli studi nella notte e le falle nei dati: «La variante inglese non è così letale» Corriere della Sera