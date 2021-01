Serie B, resoconto del girone d’andata: sorprese e delusioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Il girone d’andata del campionato di Serie B 2020/2021 si chiude con l’Empoli primo in classifica con Salernitana e Monza a inseguire al secondo posto. Poche sorprese in zona playoff con il Cittadella che conferma quanto di buono fatto nelle stagioni precedenti. Delude il Brescia che ha già avuto 3 allenatori in stagione. Classifica corta in zona retrocessione con 6 squadre in 3 punti. Chiude la graduatoria l’Ascoli. Analizziamo nel dettaglio la classifica di Serie B al termine del girone d’andata. Classifica Serie B: zona promozione e playoff L’Empoli conferma le aspettative di inizio stagione e guida la classifica con 38 punti. La squadra allenata da Dionisi ha perso una sola partita, in trasferta contro il Venezia e ha il miglior attacco del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildel campionato diB 2020/2021 si chiude con l’Empoli primo in classifica con Salernitana e Monza a inseguire al secondo posto. Pochein zona playoff con il Cittadella che conferma quanto di buono fatto nelle stagioni precedenti. Delude il Brescia che ha già avuto 3 allenatori in stagione. Classifica corta in zona retrocessione con 6 squadre in 3 punti. Chiude la graduatoria l’Ascoli. Analizziamo nel dettaglio la classifica diB al termine del. ClassificaB: zona promozione e playoff L’Empoli conferma le aspettative di inizio stagione e guida la classifica con 38 punti. La squadra allenata da Dionisi ha perso una sola partita, in trasferta contro il Venezia e ha il miglior attacco del ...

Un riepilogo del girone d'andata del campionato di Serie B: guida l'Empoli seguito da Monza e Salernitana. Bagarre in zona retrocessione.

