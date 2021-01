Serie A, Galli e la corsa scudetto: “Milan, Inter e Juventus, ecco chi la spunterà. Conte e Pirlo? La penso così” (Di martedì 26 gennaio 2021) scudetto? Io dico Inter però mi auguro che sia il Milan a spuntarla… Occhio anche alla Juventus che sta tornando… penso sarà lotta a tre tra queste squadreSi sbilancia e non poco Giovanni Galli. L'ex estremo difensore di Fiorentina, Napoli e Milan, durante un Intervista rilasciata a "Il Giornale", fa un bilancio sul campionato di Serie A, giunto al giro di boa al termine del girone d’andata. Queste le dichiarazioni del Campione Mondiale di Spagna'82."Sette squadre a giocarsi il titolo? Non me l’aspettavo a dire il vero. La mia era più una speranza perché negli ultimi campionati a gennaio era già tutto deciso con la Juventus che aveva già vinto praticamente. Era diventata piuttosto noiosa la Serie A ma ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021)? Io dicoperò mi auguro che sia ila spuntarla… Occhio anche allache sta tornando…sarà lotta a tre tra queste squadreSi sbilancia e non poco Giovanni. L'ex estremo difensore di Fiorentina, Napoli e, durante unvista rilasciata a "Il Giornale", fa un bilancio sul campionato diA, giunto al giro di boa al termine del girone d’andata. Queste le dichiarazioni del Campione Mondiale di Spagna'82."Sette squadre a giocarsi il titolo? Non me l’aspettavo a dire il vero. La mia era più una speranza perché negli ultimi campionati a gennaio era già tutto deciso con lache aveva già vinto praticamente. Era diventata piuttosto noiosa laA ma ...

Mediagol : #SerieA, Galli e la corsa scudetto: 'Milan, #Inter e #Juventus, ecco chi la spunterà. Conte e Pirlo? La penso così'… - giulio_galli : RT @RaiQuattro: Atmosfere plumbee, architettura postindustriale di stampo sovietico, misteriose sparizioni: è in arrivo #HideandSeek serie… - giulio_galli : RT @comingsoonit: Tutto pronto per il ritorno in tv di Snoopy e Charlie Brown con una nuova serie animata. Al link il trailer ufficiale di… - r_e_b_u_s_ : ASCOLTATE BENE!! Scena tratta dalla serie televisiva VISITORS poi interrotta. #COVID #COVID?19 #COVID19… - giulio_galli : RT @lucarallo: Lino Guanciale protagonista su @RaiUno della serie tv “Il Commissario Ricciardi”: 6 prime serate tra mistero, poliziesco e n… -