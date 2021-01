Sci, slalom Schladming: nel buio della notte vince l’austriaco Schwarz (Di martedì 26 gennaio 2021) Cambia completamente il podio tra la prima e la seconda manche nella Night Race di Schladming. La vittoria va a Marco Schwarz, che risale dalle sesta posizione e con il tempo di 1'44"04 batte tutti e conquista la Planai, la sua seconda vittoria in carriera. Alle sue spalle c'è il francese Clement Noel, staccato di 68 centesimi e in risalita dalla quinta posizione. Gran colpo di Alexis Pinturault, che era 11/o a metà gara, ma mette a segno il miglior tempo nella seconda frazione e conquista il podio con 82 centesimi di ritardo dal vincitore. Per l'Italia c'è l'ottimo ottavo posto di Manfred Moelgg, ancora una volta il migliore degli azzurri e 1"58 di ritardo da Schwarz, e c'è il 14/o posto di Stefano Gross, a 2"54 dal leader. Alex Vinatzer era sceso con il numero 15 nella prima e aveva commesso un errore sul ripido che ne aveva ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Cambia completamente il podio tra la prima e la seconda manche nella Night Race di. La vittoria va a Marco, che risale dalle sesta posizione e con il tempo di 1'44"04 batte tutti e conquista la Planai, la sua seconda vittoria in carriera. Alle sue spalle c'è il francese Clement Noel, staccato di 68 centesimi e in risalita dalla quinta posizione. Gran colpo di Alexis Pinturault, che era 11/o a metà gara, ma mette a segno il miglior tempo nella seconda frazione e conquista il podio con 82 centesimi di ritardo dal vincitore. Per l'Italia c'è l'ottimo ottavo posto di Manfred Moelgg, ancora una volta il migliore degli azzurri e 1"58 di ritardo da, e c'è il 14/o posto di Stefano Gross, a 2"54 dal leader. Alex Vinatzer era sceso con il numero 15 nella prima e aveva commesso un errore sul ripido che ne aveva ...

