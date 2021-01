Sci alpino, Kronplatz 2021. Bassino: “Contenta per il podio, tenevo a questa gara” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Sono proprio Contenta, era una gara a cui tenevo molto ed è stata molto tosta. Ho cercato di fidarmi di piu’ di quanto non ho fatto nella prima manche”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Marta Bassino dopo il terzo posto nello slalom gigante di Kronplatz che la conferma al comando della classifica di specialità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Sono proprio, era unaa cuimolto ed è stata molto tosta. Ho cercato di fidarmi di piu’ di quanto non ho fatto nella prima manche”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Martadopo il terzo posto nello slalom gigante diche la conferma al comando della classifica di specialità nella Coppa del Mondo di scifemminile. SportFace.

