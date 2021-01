Roma | la strage silenziosa dei clochard | morta 55enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il freddo continua a fare vittime nella Capitale. L’ultima vita ad essersi spenta è quella di una donna italiana, classe 1966, trovatain via della Magliana. Attorno alle 15:07, dopo la segnalazione del 118 sono intervenute le volanti della Polizia Locale diCapitale. Le cause del decesso sarebbero da imputare al freddo, sembra non ci siano segni di violenza sul corpo ma sono ancora in corso accertamenti. Per le cause precise bisognerà attendere l’autopsia. Leggi anche:: la città delle ‘persone invisibili’, il progetto ‘Akkittete’ per aiutare i 7mila senza fissa dimora Quello che resta sicuro è l’incuranza dell’Amministrazione Capitolina nei riguardi dei troppisenza un riparo per la notte. In questo mese, con le temperature basse e le forti precipitazioni hanno perso la vita undici persone: ...