Roberta, uccisa a colpi di kick boxing prima di essere gettata come un sacco nel dirupo (Di martedì 26 gennaio 2021) Stando al Pm che segue il caso di Pietro Morreale, principale indiziato per l’omicidio della fidanzata, la relazione tra i due era sfociata in violenza più volte. Pietro Morreale, 19 anni, continua a negare l’omicidio di cui è stato accusato, quello della fidanzata Roberta Siragusa. La ragazza è stata ritrovata con i segni di bruciature L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Stando al Pm che segue il caso di Pietro Morreale, principale indiziato per l’omicidio della fidanzata, la relazione tra i due era sfociata in violenza più volte. Pietro Morreale, 19 anni, continua a negare l’omicidio di cui è stato accusato, quello della fidanzataSiragusa. La ragazza è stata ritrovata con i segni di bruciature L'articolo proviene da Leggilo.org.

pinino65 : #Omicidio a #Caccamo #Palermo, il #fidanzato di #Roberta #Siracusa: 'Non l'ho uccisa, si è data fuoco e ho cercato… - lanaxbutterfly : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - andreage68 : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - lovingamy29 : A 19 anni già così malato e subdolo. Da rinchiudere in cella e buttare la chiave. Povera Roberta, non riesco a cap… - Profilo3Marco : RT @Tg1Rai: E' stato fermato con l'accusa di #omicidio il #fidanzato di #Roberta, la 17enne uccisa e gettata in un burrone nel palermitano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta uccisa Roberta, uccisa, bruciata e gettata in un burrone, il Sindaco: “Non la dimenticheremo” Fanpage.it Delitto a Caccamo, nonna di Roberta: «Pietro deve dire cosa è successo»

CACCAMO (Palermo) - «Vogliamo giustizia. Pietro deve dire cosa è successo. Se non è stato lui chi?» Antonina Brancato, nonna di Roberta Siragusa, la ragazza 17enne uccisa a Caccamo, non riesce a darsi ...

Giornata della memoria, tutti gli appuntamenti online di Roma Capitale

L'ingresso dell'esercito russo nel campo di concentramento di Auschwitz rivelò al mondo l'orrore dello sterminio. Ecco gli appuntamenti per ...

CACCAMO (Palermo) - «Vogliamo giustizia. Pietro deve dire cosa è successo. Se non è stato lui chi?» Antonina Brancato, nonna di Roberta Siragusa, la ragazza 17enne uccisa a Caccamo, non riesce a darsi ...L'ingresso dell'esercito russo nel campo di concentramento di Auschwitz rivelò al mondo l'orrore dello sterminio. Ecco gli appuntamenti per ...