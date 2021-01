Renzi sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi» (Di martedì 26 gennaio 2021) Alla fine ha dato retta a se stesso ed è uscito sui social. Cinque lunghi giorni di silenzio: nessuna intervista a giornali, radio o televisioni e profili Instagram, Twitter e Facebook fermi al palo della crisi di governo. Poi il grande ritorno con un messaggio pubblicato sulla sua Enews – una sorta di giornale personale in cui pubblica le sue dichiarazioni (con cadenza dettata dal periodo) – in cui afferma che non è Italia Viva ad aver provocato la crisi dell’Esecutivo (e le conseguenti dimissioni di Giuseppe Conte). Insomma, Renzi sparisce dai social ma torna a far parlare di sé. LEGGI ANCHE > Come Renzi catalizza l’attenzione su di sé twittando a ripetizione mentre Conte parla Poco prima della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Alla fine ha dato retta a se stesso ed è uscito sui. Cinque lunghi giorni di silenzio: nessuna intervista a giornali, radio o televisioni e profili Instagram, Twitter e Facebook fermi al palo delladi governo. Poi il grande ritorno con un messaggio pubblicato sulla sua– una sorta di giornale personale in cui pubblica le sue dichiarazioni (con cadenza dettata dal periodo) – in cui afferma che non èadprovocato ladell’Esecutivo (e le conseguenti dimissioni di Giuseppe Conte). Insomma,daima torna a far parlare di sé. LEGGI ANCHE > Comecatalizza l’attenzione su di sé twittando a ripetizione mentre Conte parla Poco prima della ...

giornalettismo : Aveva inondato telegiornali e giornali. Poi era sparito anche dai social. Cinque giorni di silenzio, prima del rito… - DiventandoJeeg : @_Grillology @Misurelli77 Capisco tutto, e più volte ho criticato Renzi ed il suo Ego. Ma Conte ha sbagliato moltis… - Tluigi15 : RT @MComunanza: A tutti quelli che se andiamo a elezioni Renzi sparisce, un bel ciaone???? non si nega mai - Roky99760738 : RT @MComunanza: A tutti quelli che se andiamo a elezioni Renzi sparisce, un bel ciaone???? non si nega mai - FenomenaleB : @Libero_official Renzi andra‘ forse avanti altri due anni ma poi sparisce come i cinquestelle -

