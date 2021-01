Olimpiadi, l’Italia ci sarà con inno e tricolore: restituita l’autonomia al Coni (Di martedì 26 gennaio 2021) Con un decreto legge, il Consiglio dei Ministri ha restituito l’autonomia al Coni che non mette così in dubbio la presenza dell’Italia alle prossime Olimpiadi Ieri è esplosa la voce di una Nazionale italiana alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza inno di Mameli e bandiera tricolore. Ma oggi, l’ultimo Consiglio dei Ministri del Premier Giuseppe Conte ha approvato un decreto legge che restituisce l’autonomia al Coni. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha subito informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell’approvazione del Decreto Coni da parte del Consiglio dei Ministri. Così facendo, il CIO, che si riunirà nel tardo pomeriggio di mercoledì, confermerà la presenza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Con un decreto legge, il Consiglio dei Ministri ha restituitoalche non mette così in dubbio la presenza delalle prossimeIeri è esplosa la voce di una Nazionale italiana alle prossimedi Tokyo senzadi Mameli e bandiera. Ma oggi, l’ultimo Consiglio dei Ministri del Premier Giuseppe Conte ha approvato un decreto legge che restituisceal. Il presidente del, Giovanni Malagò, ha subito informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell’approvazione del Decretoda parte del Consiglio dei Ministri. Così facendo, il CIO, che si riunirà nel tardo pomeriggio di mercoledì, confermerà la presenza ...

FBiasin : 'Il Cio sanzionerà l’Italia. Gli azzurri non potranno prendere parte con la loro bandiera alle #Olimpiadi' (Repubbl… - DantiNicola : Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Ital… - matteosalvinimi : L’Italia che, grazie alla battaglia vinta dalla Lega contro i SignorNo, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, n… - LucianoMeringa : RT @FratellidItalia: ?? L'Italia non merita questo schifo ?? Link: - Teresa12401552 : RT @ultimenotizie: #Salvini: “L’Italia non può non veder sventolare la sua Bandiera ai prossimi Giochi Olimpici! Evviva lo Sport libero e p… -

