Nocera Superiore | tampone negativo per 10 agenti | riapre il Comando di Polizia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl rientro in servizio, disposto stamane dal Segretario Generale sulla scorta dell’esitoalCovid-19 per 10che non avevano avuto contatti diretti con il Comandante (attualmente in stato di positività), avverrà in maniera graduale con una prima turnazione già a partire dalle 14 di oggi. Restano, invece, in isolamento fiduciario i dipendenti (traed amministrativi) inseriti nella Lista n.2, ovvero quella dedicata – stando a quanto dichiarato in fase di audit – al personale che ha avuto contatti stretti con il soggetto positivo. In attesa di poter disporre deldiLocale a pieno organico, il datore di lavoro del Comune dista predisponendo un secondo ...