Lombardia rossa “per errore”, bagarre in consiglio regionale: Usuelli si inginocchia al centro dell’aula e viene espulso. Fischi da M5s e Pd (Di martedì 26 gennaio 2021) Mattinata di bagarre nell’aula del consiglio regionale della Lombardia. La seduta, incentrata sul caso della “zona rossa per errore”, è stata sospesa due volte dopo le proteste delle opposizioni. Il presidente Attilio Fontana, dopo aver ricevuto come dono “sarcastico” un “pallottoliere” dal consigliere Dem Pietro Bussolati, ha attaccato il governo sul tema del calcolo dell’indice Rt: “È una vergogna quello che sta succedendo, lo dico per i lombardi”. Parole che hanno suscitato la standing ovation tra i banchi della maggioranza tranne alcuni consiglieri che sono rimasti seduti tra cui l’ex assessore al welfare Giulio Gallera, che ha comunque applaudito al discorso. Il “colpo di scena” è arrivato subito dopo dal consigliere di +Europa-Radicali Michele Usuelli che dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Mattinata dinell’aula deldella. La seduta, incentrata sul caso della “zonaper”, è stata sospesa due volte dopo le proteste delle opposizioni. Il presidente Attilio Fontana, dopo aver ricevuto come dono “sarcastico” un “pallottoliere” dal consigliere Dem Pietro Bussolati, ha attaccato il governo sul tema del calcolo dell’indice Rt: “È una vergogna quello che sta succedendo, lo dico per i lombardi”. Parole che hanno suscitato la standing ovation tra i banchi della maggioranza tranne alcuni consiglieri che sono rimasti seduti tra cui l’ex assessore al welfare Giulio Gallera, che ha comunque applaudito al discorso. Il “colpo di scena” è arrivato subito dopo dal consigliere di +Europa-Radicali Micheleche dopo ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - fattoquotidiano : “Zona rossa in Lombardia? Errori ripetutamente segnalati, nessuna risposta da parte della Regione”: le parole del s… - carlaruocco1 : Ritardi per i vaccini antinfluenzali, 900 mila dosi perse, dati errati di Regione #Lombardia su Rt che causano l'ap… - vitalbaa : Il peccato originale del teatrino fra Lombardia e governo - SHIN_Fafnhir : RT @fattoquotidiano: Lombardia rossa “per errore”, bagarre in consiglio regionale: Usuelli si inginocchia al centro dell’aula e viene espul… -