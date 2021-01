LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole rinascere sulla Planai (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Schladming Programma, orari, tv, pettorali di partenza – La presentazione dello Slalom di Schladming – I precedenti dello Slalom di Schladming in Coppa del Mondo – I convocati dell’Italia per lo Slalom di Schladming – La classifica di Coppa del Mondo maschile – La cronaca del SuperG di ieri a Kitzbuehel Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello Slalom speciale notturno di Schladming, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODIProgramma, orari, tv, pettorali di partenza – La presentazione dellodi– I precedenti dellodiin Coppa del Mondo – I convocati dell’Italia per lodi– La classifica di Coppa del Mondo maschile – La cronaca del SuperG di ieri a Kitzbuehel Buongiorno e benvenuti allatestuale dellospeciale notturno di, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci ...

